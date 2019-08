Finals der Diamond League in den nächsten 2 Jahren in Zürich

Zürich kann sich in den nächsten zwei Jahren auf grosse Leichtathletik-Feste freuen: Der Final der Diamond League findet 2020 und 2021 komplett in der grössten Schweizer Stadt statt.

Nicht mehr nur die Hälfte

In neu 24 Disziplinen werden die Diamond-League-Trophäen vergeben. Dabei werden Wettkämpfe nicht nur im Stadion Letzigrund stattfinden, sondern auch in der Innenstadt, wie die Organisatoren bekannt gaben.

Sendehinweis SRF überträgt die Diamond-League-Finals 2019 live. Auf SRF zwei und in der Sport App können sie den Event folgendermassen mitverfolgen: Stabhochsprung: Mittwoch, 28.08., 18:25 Uhr

Weltklasse Zürich: Donnerstag, 29.08., 19:30 Uhr

Am Donnerstag findet Weltklasse Zürich noch nach altem Muster statt. In zwölf Disziplinen fallen die Entscheidungen. Am 6. September wird in Brüssel die andere Hälfte der Diamond-League-Finals ausgetragen.