Legende: Ist bereit für Olympia Shericka Jackson (M.), hier bei der Leichtathletik-WM in Budapest im Sommer 2023. AP Photo/Petr David Josek

Shericka Jackson hat sich in Kingston bei den Olympia-Trials von Jamaika über 100 m in 10,84 Sekunden durchgesetzt. Neben der 200-m-Spezialistin dürfen auch die 19-jährige Tia Clayton (10,90) und die 37-jährige Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,94) in Paris in der prestigeträchtigsten Disziplin antreten.

Die drei Sprinterinnen werden das US-Trio mit Weltmeisterin Sha'Carri Richardson sowie Melissa Jefferson und Twanisha Terry herausfordern, die am vergangenen Wochenende allesamt unter 10,90 Sekunden geblieben waren.

Grosse Konkurrenz für Kambundji

Mujinga Kambundji, die am Freitagabend in Winterthur mit 11,01 überzeugte, wird sich weiter steigern müssen, wenn sie wie an den Olympischen Spielen in Tokio 2021 als Sechste und den Weltmeisterschaften 2022 in Eugene als Fünfte die Phalanx aus Übersee durchbrechen will.

00:54 Video Archiv: Kambundji gewinnt bei den Schweizer Meisterschaften Aus Sport-Clip vom 28.06.2024. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Thompson überrascht

Über 100 m der Männer verblüffte Kishane Thompson. Dem 22-jährigen, noch kaum bekannten Sprinter gelang mit Rückenwind in 9,77 Sekunden eine Jahres-Weltbestzeit. Thompson wird in Paris erstmals an einem Grossanlass starten.