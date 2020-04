View this post on Instagram

, Link öffnet in einem neuen Fenster

1 year to go to the Paralympic Games in Tokyo make it count! #motivationmonday #bladerunner #dreambig #workhard #road2tokyo #tokyo2020 #leichtathletik #athletics #athletisme #swissparalympic #ossur #ossurcorp Martin Rhyner, Link öffnet in einem neuen Fenster