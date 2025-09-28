Legende: Auch in taktischen Rennen eine Macht Catherine Debrunner. (Archiv) Imago/Beautiful Sports

Beim Rennen über 5000 m holt sich Rollstuhlsportlerin Catherine Debrunner an der Para-LA-WM in Neu-Delhi über 5000 m den Titel, Patricia Eachus wird Dritte.

Um 15:30 Uhr Schweizer Zeit lanciert auch Marcel Hug seine Medaillenjagd in Indien.

Catherine Debrunner ist am 2. Tag der Para-Leichtathletik-WM in Neu-Delhi ihrer Rolle als Favoritin gerecht geworden. Die fünffache Paralympics-Championne von Paris setzte sich in der Kategorie T54 über 5000 m souverän und mit knapp 2 Sekunden Vorsprung durch.

Debrunner kontrollierte einen taktischen Final, an welchem nur 4 Sportlerinnen teilnahmen, von der Spitze aus und zog auf den letzten 200 m unwiderstehlich davon. Die Siegerinnen-Zeit betrug 12:18,29 Minuten, was fast 2 Minuten langsamer als Debrunners Weltrekordzeit ist. Die Chinesin Tian Yajuan wurde Zweite. Dank Patricia Eachus auf Rang 3 ging eine 2. Medaille in die Schweiz. Für Debrunner ist es insgesamt die 6. Goldmedaille an einer Para-LA-WM.

Die Schweiz hat am Sonntag noch einen 2. Medaillentrumpf: Später am Tag startet Marcel Hug ebenfalls über 5000 m.