Befindet man sich im Wikipedia-Eintrag über Marcel Hug, ist Scrollen angesagt. Denn die Liste mit den Erfolgen des Rollstuhlsportlers ist schier unglaublich. Volle 40 Mal durfte sich Hug bei den wichtigsten Wettkämpfen weltweit eine Goldmedaille um den Hals hängen lassen.

2 x Paralympics-Gold

10 x WM-Gold

11 x EM-Gold

17 x Gold an einem World Marathon

Legende: Ein Bild, an das man sich fast schon gewöhnt hat Marcel Hug posiert mit einer Goldmedaille um den Hals. imago images

Dank seinem durchschlagenden Erfolg ist es dem 34-jährigen Thurgauer möglich, vom Behindertensport zu leben. Führt man Hug all seine Errungenschaften vor Augen, zuckt er kaum mit der Wimper. «Es isch schön. Aber im Sport ist es nun mal so: Mit vergangenen Erfolgen kann man sich in Zukunft nichts kaufen», meint Hug im Insta-Live.

Zum Idol entwickelt

Es ist wohl auch diese Bescheidenheit im Speziellen und Hugs Einstellung im Allgemeinen, die ihm viel Anerkennung einbringen. So etwa auch von Géraldine Ruckstuhl. Die Siebenkämpferin bezeichnete Hug jüngst als ihr Idol.

Dass sogar eine nicht-behinderte Sportlerin das sagt, lässt selbst Hug nicht kalt: «Es macht mich schon etwas verlegen.»