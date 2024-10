Die Schweizer Para-Leichtathleten spielen ihre Klasse auch am Marathon in Chicago aus und wiederholen ihre Siege aus dem Vorjahr.

Catherine Debrunner fuhr wie schon an den Paralympics in Paris und im Marathon in Berlin in einer eigenen Liga. Die 29-Jährige verwies ihre Landsfrau Manuela Schär um knapp 3 Minuten auf den 2. Platz und stellte beim 8. Sieg in ihrem 9. Marathon auf Major-Stufe in 1:36:12 Stunden einen Streckenrekord auf.

Hug sprintet Romanchuk davon

Marcel Hug, der im September zum 3. Mal in Folge im paralympischen Marathon und zum 9. Mal im Marathon in Berlin triumphiert hatte, setzte sich im Sprint vor dem hartnäckigen Amerikaner Daniel Romanchuk durch. Es war für den 38-jährigen Thurgauer nach 2016, 2017, 2022 und 2023 der 5. Sieg im prestigeträchtigen Rennen im US-Bundesstaat Illinois. Den eigenen Streckenrekord aus dem Vorjahr verpasste Hug in dem taktisch geprägten Rennen mit der Zeit von 1:25:54 Stunden um gut 3 Minuten.

Archiv