Kurz vor der Para-WM in Paris verzeichnet das dreitägige internationale Meeting ParAthletics in Nottwil mit beinahe 500 Athletinnen und Athleten einen Teilnehmerrekord. Aus ihnen stachen am ersten Tag die heimischen Sportlerinnen und Sportler heraus: Catherine Debrunner und Marcel Hug gewannen die Rennen in ihren jeweiligen Kategorien über 800 m mühelos.

Debrunner, die letztes Wochenende in Arbon noch drei Weltrekorde aufgestellt hatte, blieb in 1:38,91 Minuten diesmal 14 Hundertstel über ihrer eigenen Bestleistung.

Legende: Diesmal ohne Weltrekord siegreich Catherine Debrunner. zvg/Tobias Lackner

Start-Ziel-Sieg für Hug

Hug feierte in 1:28,40 Minuten einen souveränen Start-Ziel-Sieg. «Ich bin mit dem Rennen zufrieden, auch wenn ich knapp nicht an meinen eigenen Weltrekord herankam», so das Fazit des Thurgauers. Hug startet in Nottwil noch in zwei weiteren Rennen.

Manuela Schär nahm auf der Bahn eine erste Standortbestimmung vor, nachdem sie sich zuletzt auf den Marathon konzentriert hatte. Sie belegte in ihrem 800-m-Rennen den 2. Platz. Erst auf der letzten Kurve wurde sie von der US-Amerikanerin Susannah Scaroni überholt.