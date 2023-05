Mujinga Kambundji am Fuss verletzt

Legende: Muss eine Pause einlegen Mujinga Kambundji. Keystone/Michael Buholzer

Mujinga Kambundji muss wegen Fussschmerzen, genauer einer Entzündung der Plantarfaszie, ihren Auftakt in die Outdoor-Saison verschieben. Die 200-m-Europameisterin wird frühestens Mitte Juni wieder angreifen können.

Nach ihrem Triumph an der Hallen-EM Anfang März hatte die 30-Jährige wegen einer Entzündung im Fuss bereits eine Pause eingelegt. Doch diese reichte nicht aus, weshalb die Bernerin, die seit Jahren von chronischen Fussschmerzen geplagt wird, nach dem Trainingslager in Belek einen Spezialisten aufsuchte. In der Folge unterzog sie sich einer Autotransfusion. Nach der Injektion ist noch keine volle Belastung möglich.

01:10 Video Archiv: Kambundji erstmals Hallen-Europameisterin Aus Sport-Clip vom 03.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden.

WM «zum Glück» erst im August

Damit wird Kambundji, die dem Diamond-League-Auftakt am Freitag in Doha ohnehin ausgelassen hätte, auch die Meetings in Rabat (28. Mai), Rom (2. Juni) und Paris (9. Juni) verpassen.

«Ich hätte meine Saison natürlich gerne im Mai lanciert», wird die Bernerin in einem Communiqué ihres Managements zitiert. Doch die Saison sei lang, und die WM in Budapest finde zum Glück erst Mitte August statt.