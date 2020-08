Mujinga Kambundji bricht die Saison ab.

Muskuläre Probleme im Oberschenkel machen der 28-jährigen Bernerin zu schaffen.

«Die Gesundheit geht vor», erklärt Kambundji ihren Entscheid.

Mujinga Kambundji bestreitet in diesem Jahr keine Rennen mehr. Die WM-Dritte von 2019 bricht die von der Coronavirus-Pandemie beeinträchtigte Saison wegen muskulären Problemen im Oberschenkel ab.

Legende: Beendet die Saison Mujinga Kambundji. Keystone

Fokus auf Olympia 2021

Die 28-jährige Bernerin wird damit im September weder an den Schweizer Meisterschaften in Basel noch am Meeting in Bellinzona an den Start gehen. «Es tut mir leid für alle Organisatoren, die trotz der derzeitigen Einschränkungen nichts unversucht lassen, um uns Athleten Wettkampfmöglichkeiten zu bieten», liess sich Kambundji in einem Communiqué zitieren. «Aber die Gesundheit geht vor.»

In den kommenden Wochen will sich Kambundji auf ihr BWL-Studium konzentrieren, ehe sie im Herbst die Vorbereitung auf die Hallensaison in Angriff nehmen wird. Der Fokus gilt den Olympischen Spielen in Tokio, die im Sommer 2021 stattfinden sollen.