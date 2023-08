Legende: Hat genug Loïc Gasch setzt einen Schlussstrich unter seine Hochsprung-Karriere. Keystone/Gian Ehrenzeller

Das Heim-Meeting im Letzigrund wird Loïc Gaschs letzter Auftritt auf der grossen Leichtathletik-Bühne sein. Der Romand tritt erst 29-jährig zurück.

Gasch hatte immer wieder mit gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen. Verletzungen insbesondere am Knöchel und im Rücken machten ihm zu schaffen.

«Der Entscheid fällt mir schwer. Aber ich merke, dass ich nicht mehr in der Lage bin, mein höchstes Niveau zu erreichen und mich weiter zu verbessern. In den vergangenen 12 Monaten war ich nie 100-prozentig fit. Das hat dazu geführt, dass die Freude im Training nicht mehr die gleiche ist», wird Gasch in einem Communiqué zitiert.

Neue Massstäbe gesetzt

An der EM 2018 in Berlin stiess Gasch bei seiner Premiere an einem kontinentalen Anlass gleich in den Final vor. 2020 sprang er in Aarau erstmals über 2,30 m, 2021 verbesserte er in Lausanne den Schweizer Freiluft-Rekord auf 2,33 m.

Unter anderem dank dieser Leistung schaffte Gasch die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio. Sein Karriere-Highlight erlebte er im März 2022 mit der Silbermedaille an der Hallen-EM in Belgrad.