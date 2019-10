Brigid Kosgei hat den 16 Jahre alten Marathon-Weltrekord der Britin Paula Radcliffe (2:15:25 Stunden) pulverisiert. Die 25-jährige Kenianerin gewann am Sonntag in Chicago in 2:14:04 Stunden. Damit verbesserte Kosgei ihre im April in London aufgestellte persönliche Bestmarke von 2:18:20 Stunden um über 4 Minuten.

Bei den Männern konnte sich mit Lawrence Cheronon ebenfalls ein Kenianer durchsetzen. Der 31-Jährige bewies im Schlusssprint Stehvermögen und verwies Dejene Debala (ETH) in 2:05:45 Stunden um eine Sekunde auf den 2. Platz. Vorjahressieger Mo Farah (GBR) musste sich als Achter geschlagen geben.

Schär verteidigt Titel

Im Rollstuhlrennen der Frauen wiederholte Manuela Schär ihren Triumph aus dem Vorjahr. Die Innerschweizerin griff auf der 2. Streckenhälfte aus einer vierköpfigen Spitzengruppe an und gewann am Ende in einer Zeit von 1:41:08 Stunden. Sandra Graf rundete in 1:51:38 Stunden als Fünfte das tolle Schweizer Team-Ergebnis ab.