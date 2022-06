Joseph kommt besser in Fahrt – Spitz und Frey stark

Jason Joseph hat sich an den Schweizer Meisterschaften im Letzigrund den Titel über 110 m Hürden gesichert. Der Basler Hürdensprinter entschied den Final in 13,27 Sekunden für sich und setzte sich damit mit mehr als 3 Zehnteln Vorsprung auf den zweitplatzierten Mathieu Jaquet durch.

Für Joseph ist es der 5. Schweizer Meistertitel in Serie. Im Halbfinal war der Basler, der in der bisherigen Saison noch nicht in Topform war, noch zwei Hundertstel schneller gelaufen. Die 13,25 bedeuteten für ihn eine neue Saisonbestleistung (zuvor 13,55).

01:33 Video Joseph: «Ein guter Schritt in die richtige Richtung» Aus Sport-Clip vom 25.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.

Weitere Resultate von den Schweizer Meisterschaften:

Noemi Zbären, 100 m Hürden: Die 28-jährige Emmentalerin lief in 12,99 Sekunden zum Titel. Exakt die gleiche Zeit hatte sie vor gut 10 Tagen am Citius-Meeting in Bern aufgestellt, nachdem sie zuvor seit 2015 nicht mehr unter der 13-Sekunden-Marke geblieben war. Noch eine Spur schneller war Zbären im Halbfinal (12,96) gelaufen. Ditaji Kambundji verzichtete auf einen Einsatz in ihrer Paradedisziplin.

06:15 Video Zbären in unter 13 Sekunden zum Titel Aus Sport-Clip vom 25.06.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 15 Sekunden.

Lionel Spitz, 400 m Männer: Der 21-jährige Adliswiler blieb im Letzigrund zum zweiten Mal in seiner noch jungen Karriere unter der 46-Sekunden-Marke. In 45,71 liess Spitz auch Titelverteidiger Ricky Petrucciani (45,99) hinter sich.

Der 21-jährige Adliswiler blieb im Letzigrund zum zweiten Mal in seiner noch jungen Karriere unter der 46-Sekunden-Marke. In 45,71 liess Spitz auch Titelverteidiger Ricky Petrucciani (45,99) hinter sich. Géraldine Frey, 200 m Frauen: Die Abwesenheit von Mujinga Kambundji und Ajla Del Ponte nutzte die 25-jährige Zugerin für ein Ausrufezeichen. In 23,12 Sekunden sicherte sich Frey in neuer persönlicher Bestzeit den Titel.