Der 21-jährige Jason Joseph hat den nationalen Rekord über 110 m Hürden bereits zum 2. Mal in dieser Saison verbessert. Im Halbfinal der Schweizer Meisterschaften in Basel lief der U23-Europameister nach 13,29 Sekunden über die Ziellinie.

Er senkte damit die eigene Bestleistung, erzielt am 24. Juli in Bern, um 5 Hundertstel. Im Final verpasste er in 13,31 Sekunden eine nochmalige Verbesserung nur knapp.

Reais überzeugt über 200 m

Den Titel über die halbe Bahnrunde sicherte sich auf überzeugende Weise William Reais. Der Churer erzielte mit 20,24 Sekunden einen neuen Schweizer U23-Rekord.

Bei den Frauen gewann Lea Sprunger in 23,08 vor Cornelia Halbheer (23,52). Im Hürdensprint setzte sich Mujinga Kambundjis jüngste Schwester Ditaji in starken 13,07 durch.

Büchel geschlagen

Eine unerwartete Niederlage musste Selina Büchel hinnehmen. Die Ostschweizer 800-m-Läuferin wurde von Lore Hoffmann im Schlusssprint niedergerungen. Drei Hundertstel lag die Westschweizerin zuletzt vorne.

Das Rennen über 400 m Hürden (ohne Sprunger) gewann Yasmin Giger.

Moser mit persönlicher Bestleistung

Einen einsamen Wettkampf absolvierte Stabhochspringerin Angelica Moser. Ihre letzten Konkurrentinnen scheiterten auf 4,45 Metern. Moser übersprang 4,66 Meter im 1. Versuch und verbesserte damit ihre persönliche Bestleistung (4,65 in der Halle) um einen Zentimeter. Auf 4,72 m scheiterte sie dreimal.

Weitspringer Simon Ehammer verpasste mit 7,99 Metern die magische Acht-Meter-Grenze knapp.