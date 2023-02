Legende: Zeiten, die sich sehen lassen kann Jason Joseph. Imago/Beautiful Sports (Archivbild)

In dieser Hallensaison ist definitiv mit Jason Joseph (LC Therwil) zu rechnen. Beim Hallenmeeting der LA Bern hinterliess der Hürdensprinter einen bestechenden Eindruck. Im 1. Rennen des Tages lief er die 60 m Hürden in 7,54 Sekunden, womit er seinen Schweizer Rekord aus dem Jahr 2019 um 2 Hundertstel verbesserte und die Limite für die Hallen-EM (7,64) unterbot.

Nur 1 Stunde später realisierte Joseph über 60 m flach in 6,82 Sekunden eine persönliche Bestzeit, und im Hürdenfinal gelang ihm schliesslich eine Steigerung auf 7,51 Sekunden. Damit setzte sich der 24-jährige Baselbieter an die Spitze der Jahres-Weltbestenliste.

Auch Mancini stark

Sehr schnell ging es auch in den 60-m-Sprints zu und her. Bei den Männern steigerte sich Pascal Mancini (FSG Estavayer) nach 6,66 Sekunden im Vorlauf auf sehr gute 6,62 Sekunden. Damit kam er bis auf 2 Hundertstel an seine persönliche Bestzeit heran und unterbot die Limite für die Hallen-EM (6,63), welche vom 2. bis 5. März in Istanbul stattfindet.

Bei den Frauen setzte sich im Final Lena Weiss (Amriswil-Athletics) durch, die in 7,30 Sekunden ebenso eine persönliche Bestzeit aufstellte wie die Hürden-Spezialistin Ditaji Kambundji (STB) in 7,31.

Petrucciani ebenfalls mit EM-Limite

Ricky Petrucciani (LC Zürich) schrieb im August des letzten Jahres Schweizer Leichtathletik-Geschichte, als er an der EM in München die Silbermedaille gewann. In seinem 1. Rennen in der Saison 2023 hinterliess er einen starken Eindruck. In 46,27 Sekunden lief er die 400 m in der Halle so schnell wie noch nie und unterbot sogleich die Limite für die Hallen-EM (46,35).