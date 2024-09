Die ugandische Marathonläuferin Rebecca Cheptegei ist an den Folgen ihrer Verbrennungen gestorben, wie der Vorsitzende des ugandischen Olympischen Komitees am Donnerstag bekanntgab.

Legende: Wurde nur 33 Jahre alt Rebecca Cheptegei. imago images/Chai v.d. Laage

Marathonläuferin Rebecca Cheptegei hat den Brand-Angriff durch ihren Partner nicht überlebt. Dies gab der Vorsitzende des ugandischen Olympischen Komitees am Donnerstag bekannt. «Wir haben die traurige Nachricht erhalten, dass unsere Olympiateilnehmerin Rebecca Cheptegei nach einem gewalttätigen Angriff ihres Freundes gestorben ist. Möge ihre Seele in Frieden ruhen und wir verurteilen Gewalt gegen Frauen aufs Schärfste», schrieb Donald Rukare in einer Nachricht auf X. Er bedauerte «eine feige und sinnlose Tat, die zum Verlust einer grossartigen Athletin geführt hat».

Die 33-jährige Cheptegei war am Sonntag mit schweren Brandverletzungen im Spital in der Stadt Eldoret in Kenia eingeliefert worden. Laut Polizei soll ihr Partner Cheptegei mit einem Fünf-Liter-Benzinkanister an ihrem Wohnort in Trans-Nzoia County im ländlichen Westen Kenias aufgelauert haben, während sie in der Kirche war.