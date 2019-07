Die Schweizer Mehrkämpferinnen hatten auch an der Universiade in Neapel Grund zur Freude. Caroline Agnou gewann dort im Siebenkampf mit 5844 Punkten Bronze. Sie konnte sich also nach Gold an der U20-EM 2015 und an der U23-EM 2017 zum 3. Mal innert 5 Jahren über einen Medaillengewinn an einem internationalen Grossanlass freuen.

Zum Auftakt des 2. Wettkampftages hatte sich die Bielerin im Weitsprung mit 5,45 m begnügen müssen. Dafür gelang ihr unmittelbar danach im Speerwerfen eine Topleistung. Mit 48,57 m erzielte sie die zweitbeste Weite ihrer Karriere. Den 800-m-Lauf absolvierte die 23-jährige Agnou am Abend in 2:17,51 Minuten, womit sie die zweitbeste Zeit aller Athletinnen aufstellte und den 3. Gesamtrang erfolgreich verteidigte.