Stabhochspringerin Angelica Moser zeigt im Prolog zum Diamond-League-Meeting in Stockholm eine gute Leistung.

Moser springt in Stockholm auf Platz 2

Angelica Moser hat im Stabhochsprung-Wettkampf im Rahmen des Diamond-League-Meetings in Stockholm den 2. Platz belegt. Die Zürcherin übersprang 4,63 Meter im dritten Versuch. Auf 4,73 Metern riss die amtierende Europameisterin dagegen dreimal.

Morris unangetastet

Der Sieg ging an die US-Amerikanerin Sandi Morris. Die dreifache WM-Silbermedaillengewinnerin und Olympia-Zweite von 2016 liess ihren Konkurrentinnen mit einer übersprungenen Höhe von 4,82 m keine Chance. Dritte wurde die Italienerin Roberta Bruni (4,53).

Für die 28-jährige Moser, die zuletzt mit einer Fussverletzung zu kämpfen hatte, ist es der insgesamt vierte Podestplatz an einem Diamond-League-Meeting. Nach Rang 5 Ende Mai in Rabat und Rang 4 vor Wochenfrist in Rom hat sie sich noch einmal steigern können.

Der Stabhochsprung der Frauen wurde dem eigentlichen Programm des Meetings vorgezogen. Die restlichen Disziplinen werden am Sonntag ausgetragen (ab 18:00 Uhr live auf SRF info und in der Sport App).