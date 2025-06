Legende: Nicht nur in Australien schnell unterwegs Gout Gout (Archiv-Bild). Getty / Maya Thomspon

Gout Gout hat bei seinem Debüt auf europäischem Boden einen weiteren Beweis seines Talents abgeliefert. Der 17-jährige Australier siegte bei einem Meeting in Ostrava/CZE über 200 m bei Windstille in 20,02 Sekunden. Den Kubaner Reynier Mena verwies er mit 17 Hundertstel Vorsprung auf Platz 2.

Mit dieser Zeit verbesserte Gout seine persönliche Bestleistung und den Landesrekord um zwei Hundertstel. Nur Erriyon Knighton (USA) und ein gewisser Usain Bolt (JAM) waren vor dem Erreichen des 18. Lebensjahrs schneller als der Australier.

Im April dieses Jahres hatte Gout bei den australischen Meisterschaften mit einer Zeit von 19,84 s verblüfft. Aufgrund zu viel Rückenwind fand diese jedoch keinen Eintrag in die (Junioren-)Rekordbücher.

Nächster Halt Monaco

Der Sohn südsudanesischer Einwanderer bleibt nach dem Meeting in Tschechien gleich in Europa. Am 11. Juli gibt er in Monaco sein Debüt in der Diamond League. Im September will er der Konkurrenz auch an der WM das Fürchten lehren. Die Limite (20,16 s) hat er bereits erfüllt.