Tadesse Abraham gewinnt am Sonntag den Marathon in Zürich und knackt dabei seine eigene Bestmarke von Seoul 2016.

Mit 2:06:38 Stunden unterbietet der 39-Jährige seinen Schweizer Rekord um 2 Sekunden.

Bei den Frauen läuft Maude Mathys auf den 2. Platz.

Es kommt einer kleinen Sensation gleich: Mit 39 Jahren gewann Tadesse Abraham am Sonntag in überlegener Manier den Zürich-Marathon, machte sich so zum Schweizer Meister – und verbesserte ganz nebenbei noch seinen eigenen Schweizer Rekord im Marathon. 2:06:38 Stunden heisst die neue Marke. 2016 war der Genfer in Seoul 2 Sekunden langsamer gelaufen.

Legende: Auch mit fast 40 noch nicht müde Tadesse Abraham. Keystone/Walter Bieri

Abraham liess die zahlreichen afrikanischen Rivalen ab Kilometer 30 hinter sich. Im Ziel lag er eine halbe Minute vor Oliver Irabaruta aus Burundi (2:07:13), Platz 3 ging an den Kenianer Francis Cheruiyot (2:09:57).

Der bald 40-Jährige Abraham erfüllte mit seiner Leistung auch gleich die Limiten für die EM in München und die WM in Eugene (USA).

01:10 Video Abraham: «Ich wusste, dass ich gut in Form bin – aber einen Rekord hätte ich nicht erwartet» Aus Sport-Clip vom 10.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden.

Mathys mit Ausrufezeichen

Bei den Frauen belegte die Waadtländerin Maude Mathys mit einer Zeit von 2:33:35 Stunden den 2. Platz und krönte sich zur Schweizer Meisterin. Der Sieg ging an die Äthiopierin Hawas Demitu (2:33:08).