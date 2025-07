Bei Spitzenleichtathletik Luzern egalisiert Jason Joseph in 13,07 Sekunden seinen Schweizer Rekord über 110 m Hürden.

Mit Ditaji Kambundji gewinnt auch bei den Frauen eine Schweizerin über die 100 m Hürden.

Angelica Moser (Stabhochsprung), Léonie Pointet (200 m) und Annik Kälin (Weitsprung) sorgen für die weiteren Schweizer Siege.

Jason Joseph hat bei Spitzenleichtathletik Luzern erneut den Schweizer Rekord über 110 m Hürden egalisiert. Der Baselbieter lief zum dritten Mal in seiner Karriere in 13,07 Sekunden ins Ziel. Der EM-Dritte von Rom 2024 setzte sich auf der Allmend damit in einem hochkarätigen internationalen Feld durch. Der 26-Jährige erwischte die ersten drei Hürden besser als üblich und zog in seinem zweiten starken Teil den Konkurrenten deutlich davon.

«Ich muss zuerst hart arbeiten, bevor ich ins Fliegen komme», kommentierte er seine verschiedenen Phasen des Laufs. Joseph zeigt diesen Sommer konstant starke Leistungen. So gewann er das Diamond-League-Meeting in Rom und wurde im Juni auch Dritter in Paris, wo er wie in Luzern in 13,07 gestoppt wurde.

Auch seine gelegentliche Trainingspartnerin Ditaji Kambundji liess wenig später mit der starken Zeit von 12,49 Sekunden und einem Sieg über 100 m Hürden aufhorchen. Zeigen der Baselbieter und die Bernerinnen diese Leistungen an den Weltmeisterschaften Mitte September in Tokio, dürfen sie auf einen Coup hoffen.

Weitere Schweizer Siege

Für den dritten Schweizer Sieg des Abends sorgte Stabhochspringerin Angelica Moser. Die 27-Jährige lieferte sich einen Zweikampf mit der Neuseeländerin Olivia McTaggart um den 1. Platz. Letztlich scheiterte McTaggart bei der Höhe von 4,76 Metern, während Moser diese übersprang und damit eine neue Saisonbestleistung aufstellte. Danach probierte sie sich noch an 4,81 Metern, meisterte diese Höhe aber nicht mehr.

Für eine Überraschung sorgte Sprinterin Léonie Pointet. Sie siegte über 200 m in einer starken Zeit von 22,89 Sekunden. Knapp keinen Sieg gab es für Timothé Mumenthaler. Der Genfer lief über 200 m in 20,36 Sekunden ins Ziel. Das reichte für den 2. Platz hinter Makanakaishe Charamba aus Simbabwe (20,14 s). Zuvor war Mumenthaler bereits über 100 m angetreten, dort lief er auf den 10. Rang.

Zum Abschluss durfte auch Weitspringerin Annik Kälin noch über den Meeting-Sieg jubeln. Die Bündnerin schaffte bereits im 2. Versuch mit 6,63 Metern eine Weite, die von keiner Konkurrentin mehr übertroffen wurde. Doch im 5. Anlauf legte sie mit 6,72 Metern noch einmal einen drauf. Darauf war ihr der Sieg nicht mehr zu nehmen.