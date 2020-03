Alex Wilson (29) ist aktuell der schnellste Schweizer. Der gebürtige Jamaikaner hält neben dem Rekord über 100 Meter auch jenen über die halbe Bahnrunde (200 Meter). Am 30. Juni 2019 lief er in La Chaux-de-Fonds gleich doppelt zum gültigen Schweizer Rekord: Die 100 Meter lief er in 10,08 Sekunden, für 200 Meter brauchte er 19,98 Sekunden und knackte damit als erster Schweizer die «magische 20-Sekunden-Marke».