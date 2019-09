«Letztes Mal haben Sie nicht aus unserem Glas trinken wollen», konfrontiert «sportpanorama»-Moderator Jann Billeter Sprinter Alex Wilson mit einer witzigen Anekdote.

«Das stimmt. [...] Für das, was ich in meinen Körper bringe, bin ich selbst verantwortlich», entgegnet Wilson und spricht dabei die für ihn verbotenen Dopingsubstanzen an. Es bringe ihm nichts, wenn er im Nachhinein sage, dass «Jann» da was rein getan habe. Beide müssen schmunzeln.

Die Lacher auf seiner Seite hat Wilson auch bei seinen Einspielern aus der Türkei oder als er von petzenden Teamkollegen erzählt. Den ganzen Beitrag sehen Sie oben im Video, weitere Highlights in der Videogalerie unten.