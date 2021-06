Keine 4. Olympia-Teilnahme: Gatlin in Tränen aufgelöst

Für Justin Gatlin lösten sich die allerletzten Olympia-Hoffnungen in Luft auf. Bei der Landes-Ausscheidung in Eugene/Oregon blieb der 39-Jährige über 100 Meter in 10,87 Sekunden als Achter auf der Strecke. 3 Mal schon war er Teil von Sommerspielen und hatte jedes Mal mindestens eine Einzelmedaille erobert.

Der mehrfache Dopingsünder hatte schwer zu schlucken an seiner Niederlage. Mit stockender Stimme trat er nach dem Rennen vor die Medien. Den Final bestritt er mit dick einbandagiertem Oberschenkel, weil er sich diesen zuvor gezerrt hatte.

Felix erkämpft sich 5. Olympiastart

Im Gegensatz zu Gatlin steht Sprinterkollegin Allyson Felix vor ihrer 5. Olympia-Teilnahme. Die 35-Jährige qualifizierte sich dank einem 2. Platz über 400 m. Nach Tokio will sie ihre Karriere endgültig beenden.

«Es war ein Kampf, hierher zu kommen. Aber eine Sache, die ich kann, ist kämpfen, und das habe ich einfach die ganze Zeit gemacht», sagte die 6-fache Olympiasiegerin und 13-fache Weltmeisterin.