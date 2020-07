Bisher kannte die Öffentlichkeit Ajla Del Ponte vor allem von der Schweizer Sprint-Staffel mit Mujinga Kambundji. In dieser Saison startete die Tessinerin nun auch solo so richtig durch. Kurz vor ihrem 24. Geburtstag lief Del Ponte am 11. Juli die 100 Meter in 11,08 Sekunden – schneller als jede andere Europäerin im Jahr 2020.

Natürlich wollte SRF-Moderator Olivier Borer im Insta-Live-Gespräch von Del Ponte wissen, ob für sie sogar eine Zeit unter 11 Sekunden vorstellbar sei. Und die Sprinterin aus Losone ist zuversichtlich: «Wenn ich einen guten Start, ein gutes Finish und zudem noch guten Wind habe, kann es klappen.» Dennoch relativiert sie: «Das hat alles noch Zeit.»

Trainingsfleiss und Ehrgeiz sind die Charakterzüge, die Del Ponte zu ihren Spitzenleistungen treiben: «Ich will immer die Beste sein.» Auch ihr Studium an der Philosophischen Fakultät in Lausanne geht sie daher ambitioniert an. Praktisch also, dass die Perfektionistin auch eine Leseratte ist.