Legende: Will über 100 m an den Start gehen Weitspringerin Malaika Mihambo. Getty Images

Ist Ihnen Ester Ledecka noch präsent? Bei den Olympischen Winterspielen 2018 gewann die Tschechin völlig überraschend die Goldmedaille im Super-G. Eigentlich ist Ledecka eine Snowboardspezialistin. In Pyeongchang gewann sie in derselben Woche Gold im Snowboard Parallel-Riesenslalom.

Eine ähnliche Geschichte will die Deutsche Malaika Mihambo schreiben. Denn die 25-Jährige gehört nicht nur zu den besten Weitspringerinnen, sondern ist auch auf der Bahn schnell. Die Weitsprung-Europameisterin liebäugelt bei der WM in Doha mit einem Doppelstart.

Warum nicht? Lust darauf habe ich.

Nachdem Mihambo Ende Juni mit einer Zeit von 11,21 Sekunden die WM-Norm geknackt hatte, könne sie sich einen Einsatz im Sprint vorstellen. Gegenüber der Tageszeitung Die Welt meinte die Weitspringerin: «Warum nicht? Lust darauf habe ich.»

Der Zeitplan in Doha lässt einen Doppelstart zu. Die Vorläufe über 100 m finden am 28. September statt, der Final im Weitsprung am 6. Oktober. In dieser Saison konnte Mihambo bereits einen grossen Erfolg feiern. In Rom knackte sie im Weitsprung die 7-Meter-Marke.