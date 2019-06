Der Schweizer Langstreckenspezialist Julien Wanders kann im Herbst seine erste Teilnahme an Weltmeisterschaften planen.

Starkes Rennen in Hengelo

Legende: Julien Wanders Der Romand hat sich nicht umsonst verausgabt. Keystone

In einem stark besetzten 5000-m-Feld im niederländischen Hengelo zeigte Julien Wanders eine Top-Leistung. In 13:19,79 Minuten unterbot der Romand mit Wahlheimat Kenia nicht bloss die Limite für die WM, sondern erzielte auch eine persönliche Bestzeit. Die Richtzeit für Doha liegt bei 13:22,50.

Schon vor anderthalb Wochen hatte Wanders in Stockholm über 10'000 m versucht, sich für die WM zu qualifizieren. Damals fehlten ihm knapp 5 Sekunden zum angestrebten Wert.

Wanders ist unter anderem aktueller Europarekordhalter im Halbmarathon und über 10 km. Nun will er vermehrt auch auf der Bahn imponieren.

Büchler wieder im Aufwind

Im 2. Wettkampf nach ihrer Mutterschaftspause errang die Stabhochspringerin Nicole Büchler (LC Zürich) beim internationalen Pfingstsportfest im deutschen Rehlingen mit 4,40 m den Tagessieg.

Die nationale Rekordhalterin sprang 20 cm höher als 8 Tage zuvor an den Schweizer Vereinsmeisterschaften in Lausanne und egalisierte die Schweizer Saisonbestleistung ihrer Klubkollegin Angelica Moser.