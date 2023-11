Gut 8 Monate vor den Olympischen Spielen in Paris muss sich Jamaikas Sprint-Königin einen neuen Coach suchen.

Legende: Wurde sich mit ihrer Trainerin in Sachen Finanzen nicht einig Elaine Thompson-Herah. imago images/ANP/Gerrit van Keulen

Die fünfmalige Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah trennte sich von ihrer bisherigen Trainerin Shanikie Osbourne, nachdem diese «extrem überzogene» finanzielle Forderungen gestellt hatte, wie ihr Management mitteilte. «Gemeinsam hatten wir keine andere Wahl, als uns um einen anderen Trainer zu bemühen», hiess es weiter.

Thompson-Herah ist mit einer Zeit von 10,54 Sekunden die zweitschnellste Frau der Geschichte über 100 m, sowohl 2016 in Rio als auch 2021 in Tokio gewann sie das Gold-Double über 100 und 200 m.

Gegen Saisonende wieder top

Aufgrund von Verletzungen war die Saison der 31-Jährigen aber nicht nach Wunsch verlaufen. Bei den Weltmeisterschaften in Budapest im August schaffte sie es nicht, sich einen Einzel-Startplatz im jamaikanischen Team zu erkämpfen. Der Titel in der Königsdisziplin über 100 m ging an die US-Amerikanerin Sha'Carri Richardson.

Unter Osbourne fand Thompson-Herah zum Saisonende immer mehr zu alter Stärke zurück. In Brüssel (10,84) und Eugene (10,79) lief sie zwei Top-Zeiten.