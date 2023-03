Als Nummer 6 der europäischen Setzliste war Lore Hoffmann zu den Vorläufen über 800 m an der Hallen-EM in Istanbul gestartet. Doch die Romande verpasste in einer Zeit von 2:03,34 Minuten die ersten beiden Plätze im 2. Heat, die zur direkten Halbfinal-Qualifikation gereicht hätten, und musste auf die Zeit hoffen. Besonders eng wurde es, als Hedda Hynne im 3. Vorlauf wie Hoffmann 2:03,34 Minuten lief – nach Auswertung der Zielfotos hatte die Schweizerin letztlich um 5 Tausendstel die Nase vorne.

Wesentlich souveräner qualifizierte sich im 4. Vorlauf Audrey Werro. Das 18-jährige Talent gewann ein langsam gelaufenes Rennen, das es von der Spitze aus diktierte, in 2:05,62 Minuten. Valentina Rosamilia, die 3. Schweizerin am Start, musste sich in ihrem Heat mit dem letzten Platz und einer Zeit von 2:04,14 begnügen, was nicht zum Weiterkommen reichte. Die Halbfinals finden in der Abendsession vom Samstag statt (live bei SRF).

02:30 Video Der souveräne Auftritt von Audrey Werro im 800-m-Vorlauf Aus Sport-Clip vom 02.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 30 Sekunden.

Ebenfalls früh die Koffer packen muss Robin Oester, der einzige Schweizer im Feld der 800-m-Läufer. Der Berner Oberländer zahlte in seinem Vorlauf Lehrgeld, wurde Letzter und blieb in 1:50,40 Minuten fast 1,5 Sekunden über seiner persönlichen Bestleistung.