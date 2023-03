Titelverteidigerin Angelica Moser kämpft an der Hallen-EM in Istanbul am Samstag um die Medaillen. Über 60 m stehen 3 Schweizerinnen im Halbfinal.

Angelica Moser, die wegen Schmerzen im linken Fuss einen Trainingsrückstand aufweist, meisterte 4,55 m im dritten Versuch und zog damit als Sechste in den Final der Top 8 ein. Die Zürcherin tritt bei den Titelkämpfen in der Türkei als Titelverteidigerin an.

Kambundji locker weiter

Mujinga Kambundji erreichte über 60 m derweil problemlos die Halbfinals. Die Berner Hallen-Weltmeisterin von 2022 gewann ihren Vorlauf in 7,18 Sekunden – die drittbeste Zeit unter den 24 qualifizierten Läuferinnen. Mit Melissa Gutschmidt (7,27) und Sarah Atcho (7,30) stehen am Vorabend auch die anderen beiden Schweizerinnen in den Halbfinals. Der Final am Freitagabend ist auf 19:45 Uhr Schweizer Zeit angesetzt.

00:30 Video Der 60-m-Vorlauf mit Mujinga Kambundji Aus Sport-Clip vom 03.03.2023. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Eine Enttäuschung setzte es für Ricky Petrucciani über 400 m ab. Der Tessiner, im letzten August EM-Zweiter im Freien, schied als Dritter seines Vorlaufs aus. Das gleiche Schicksal ereilte den Zürcher Lionel Spitz.

Die Indoor-EM bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Bei SRF gibt es die Hallen-EM aus Istanbul wie folgt live und kommentiert zu sehen: Freitag: Ab 17:00 Uhr – SRF info & Sport App

Ab 17:00 Uhr – SRF info & Sport App Samstag: Ab 07:00 Uhr – srf.ch/sport bzw. SRF zwei & Sport App

Ab 07:00 Uhr – srf.ch/sport bzw. SRF zwei & Sport App Samstag: Ab 16:35 Uhr – srf.ch/sport bzw. SRF zwei & Sport App

Ab 16:35 Uhr – srf.ch/sport bzw. SRF zwei & Sport App Sonntag: Ab 08:00 Uhr – srf.ch/sport bzw. SRF zwei & Sport App

Ab 08:00 Uhr – srf.ch/sport bzw. SRF zwei & Sport App Sonntag: Ab 17:05 Uhr – srf.ch/sport bzw. SRF info & Sport App