Wenn vom 9. bis 11. August die Team-EM der Leichtathleten über die Bühne geht, wird auch die Schweizer Delegation um Punkte kämpfen. Es ist das erste Mal, dass Swiss Athletics bei der Austragung auf höchster Stufe dabei ist.

Vor zwei Jahren hat man in Vaasa den Coup geschafft und ist erstmals in die Super League aufgestiegen. Zwar sind abgesehen von Alex Wilson praktisch sämtliche Aushängeschilder am Start, in Sachen Klassenerhalt dürfte es für die Schweiz dennoch eng werden.

Zwischenstopp auf dem Weg an die WM

Schuld daran ist eine Modusänderung. Statt wie bisher 12 Nationen werden die Super League sowie die 1. Liga künftig nur noch 8 Nationen umfassen. Durch die Reduktion werden also gleich 5 Länder aus der höchsten Liga absteigen.

Abstieg hin oder her – die Team-EM bietet für die Athleten eine willkommene Abwechslung. Statt wie gewohnt als Einzelkämpfer anzutreten, sammelt pro Disziplin je ein Athlet beziehungsweise eine Athletin Punkte. Diese werden anschliessend zusammengezählt und dienen als Ranking.

Für die Athleten ist die Team-EM zudem eine gute Standortbestimmung auf dem Weg an die WM. Die Titelkämpfe in Doha stehen Ende September an.

