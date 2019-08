Die Schweizer Leichtathleten liegen nach dem 2. Tag der Team-EM in Bydgoszcz auf dem 10. Platz.

Der Abstieg aus der Super League steht bereits vor dem abschliessenden Sonntag so gut wie fest.

Die jungen Delia Sclabas und Yasmin Giger können sich dennoch positiv in Szene setzen.

Die so erfolgreiche Nachwuchs-Athletin Delia Sclabas konnte ihr grosses Können auch bei der Elite zeigen. Über 800 m hielt die erst 18-Jährige toll mit und stellte mit 2:02,60 Minuten eine neue U20-Europabestzeit auf. So schnell war sie in dieser Saison noch nicht gelaufen. Sclabas wird am Sonntag auch noch über 1500 m, ihrer eigentlichen Paradedisziplin, an den Start gehen.

Sprunger und Wanders überzeugen

Auch Yasmin Giger wusste zu überzeugen. Die 19-Jährige kam über 400 m Hürden mit einer Zeit von 56,34 Sekunden ins Ziel. Erst einmal war Giger in ihrer Karriere noch schneller gelaufen.

Léa Sprunger wurde im Final über 400 m Zweite. Die amtierende Europameisterin über 400 m Hürden musste sich nur Justyna Swiety-Ersetic aus Polen geschlagen geben. Auch Julien Wanders überzeugte über 5000 m als Zweiter.

Vor Finnland und Schweden

Die Schweiz liegt nach zwei Wettkampf-Tagen mit 106 Punkten auf dem 10. von 12 Plätzen. Finnland (103, 5 Punkte) und Schweden (102,5) liegen noch hinter Sprunger und Co. Der Abstieg ist trotz ansprechenden Leistungen quasi besiegelt. Aufgrund der Modusänderung werden gleich 5 Teams aus der Super League absteigen.

Polen führt derweil vor Frankreich und Italien. Titelverteidiger Deutschland liegt auf Platz 5.

