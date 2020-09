Die Tessinerin und der Basler werden an der Schweizer Meisterschaft in Basel ihrer Favoritenrolle über 100 m gerecht.

Titelkämpfe in Basel

Ajla Del Ponte sicherte sich in Basel ihren ersten Schweizer Meistertitel. Die Tessinerin war über 100 m eine Klasse für sich und gewann in 11,27 Sekunden vor Cynthia Reinle und Natacha Kouni. Ihre im Juli aufgestellte persönliche Bestmarke verpasste Del Ponte um 0,19 Sekunden.

«Dieser Titel ist sicher etwas Spezielles», sagte Del Ponte, die 2019 an gleicher Stätte SM-Vierte geworden war. Insofern sei es eine Revanche gewesen. War es mental schwierig, da sie als Topfavoritin angetreten war? «Es ist wichtig, diese Erfahrung zu machen», so die 24-Jährige.

Wicki mit starker Zeit

Auch bei den Männern setzte sich über 100 m der klare Favorit durch. Silvan Wicki, dessen persönliche Bestleistung bei 10,11 Sekunden liegt, überzeugte bei leichtem Gegenwind mit einer Zeit von 10,18 Sekunden. William Reais und Felix Svensson belegten die Plätze 2 und 3.

«Die Befriedigung ist gross, das war das grosse Ziel der Saison», sagte Wicki. Mit dem Rennen war er angesichts der Bedingungen «sehr zufrieden.» Der Druck sei gross gewesen. Er wisse jedoch, dass er seine Leistung bringe, wenn der Körper gesund sei.

Schlumpf und Raess siegen über 5000 m

Den Meistertitel über 5000 m der Frauen sicherte sich Fabienne Schlumpf. Die Zürcherin entschied das Rennen in 16:30,18 Minuten vor Chiara Scherrer und Nicole Egger für sich. Ebenfalls am Start war Nicola Spirig. Die Triathletin klassierte sich in 16:46,73 Minuten auf dem 5. Platz.

Bei den Männern wurde Jonas Raess seiner Favoritenrolle über 5000 m gerecht. Der Zürcher siegte in 14:02,09 Minuten vor Dominic Lokinyomo Lobalu und Max Studer.