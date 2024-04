Per E-Mail teilen

Es war ein Projekt, dessen Ausgang schwierig vorherzusagen war. In nur 12 Wochen bekam der ehemalige Marathonläufer Viktor Röthlin die ambitionierte Aufgabe zugetragen, OL-Spezialist Matthias Kyburz auf der Marathon-Strecke zum Olympia-Ticket zu führen.

Ungünstigen Vorzeichen getrotzt

«Es war eigentlich eine ‹Mission Impossible›», blickt Röthlin nach dem Erreichen des vorgegebenen Ziels zurück. Nebst der äusserst kurzen Vorbereitungszeit habe sich Kyburz auch eine schwierige Strecke ausgesucht. «Paris ist alles andere als schnell. Man sagt, dass dieser Marathon rund zweieinhalb bis drei Minuten langsamer ist als beispielsweise Zürich, London oder Berlin», erklärt Röthlin.

Ich bin überzeugt, dass er dereinst der schnellste Schweizer Marathonläufer sein wird, den es je gegeben hat.

Dass Kyburz die Olympia-Limite von 2:08:10 Stunden um 26 Sekunden unterbot, zeige, welche Klasse der 34-Jährige als Läufer habe. «Er ist unglaublich talentiert. Das wusste ich aber schon länger. Seine Leistungstests absolvierte er beim gleichen Sportarzt wie ich früher. Er hat mir seine Werte einmal gezeigt», erinnert sich der Europameister von 2010. Bislang habe Kyburz seine Ausdauerfähigkeit aber «nur» im Wald unter Beweis gestellt.

Bald der schnellste Schweizer?

Kyburz schnappte sich nicht nur das Ticket für die Olympischen Spiele im August in Paris, er reihte sich auch gleich weit vorne in der Schweizer Bestenliste ein. Einzig Tadesse Abraham und Röthlin selbst waren schneller als der Marathon-Neuling. Hat Röthlin Angst, dass ihn sein eigener Schützling überholen wird? «Solche Zeiten sind da, um unterboten zu werden», so der 49-Jährige, der sogleich nachschiebt: «Ich bin überzeugt, dass er dereinst der schnellste Schweizer Marathonläufer sein wird, den es je gegeben hat.»

Ob Röthlin Kyburz auf dem Weg nach Paris begleiten wird, ist noch nicht klar. «Unser Plan ging nur bis heute. Er ist der Chef und entscheidet, ob er die weitere Vorbereitung mit mir machen möchte.» Röthlin würde das Projekt nur allzu gerne weiterführen. «Ich bin auf jeden Fall offen. Es war meine Feuertaufe als Coach eines Elite-Athleten. Mir hat es riesig Spass gemacht.»