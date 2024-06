Per E-Mail teilen

Vor rund eineinhalb Jahren hatte es Adrian Rothenbühler gross in die Schlagzeilen geschafft, weil sich die Kambundji-Schwestern etwas überraschend von ihm als Trainer getrennt haben. An der jüngst zu Ende gegangenen Leichtathletik-EM in Rom stand der 51-Jährige wieder im Rampenlicht: Als Betreuer von Gold-Gewinnerin Angelica Moser.

Der Wechsel vom Sprint zum Stabhochsprung ist scheinbar geglückt, der Schweizer Trainer des Jahres 2019 bringt auch Moser den Erfolg. Gross sei die Umstellung gar nicht gewesen, so Rothenbühler im Interview mit SRF: «In meiner Funktion als Ausbildner von Trainern muss ich mich mit anderen Sportarten auseinandersetzen. Deshalb ist mein Auge auch geschult, um Faktoren zu erkennen, die Erfolg bringen.»

Einer der wichtigsten bei Stabhochspringerin Moser gemäss Rothenbühler: Die Explosivität. «Es war schnell klar, dass wir an der Anlaufgeschwindigkeit arbeiten müssen. Das entscheidet dann auch, mit welchen Stab-Härten man springen kann.» Dabei profitierte er von seinen Erfahrungen als Sprint-Trainer.

Automatismen nicht zerstören

Rothenbühler pflegt – im Gegensetz zu früheren Zeiten – auch die Trainings-Philosophie: Weniger ist mehr. «Mit den neuen Technologien kann das Volumen reduzieren und dafür der Intensität einen anderen Stellenwert geben.»

Rund 3 Wochen nach Rom und 4 Wochen vor dem Olympischen Spielen in Rom sei die Ausgangslage bei Moser «delikat», meint ihr Trainer: «Ihr Niveau ist schon sehr gut. Trotzdem sollte man noch etwas mehr investieren, weil die Spiele ja erst im August sind. Da müssen wir die Balance finden – um die Automatismen, die sie schon hat, nicht zu zerstören.»