Mujinga Kambundji durchbricht in ihrem ersten Rennen über 200 m in dieser Saison die 23-Sekunden-Marke.

Mujinga Kambundji läuft in Ostrava auf Rang 3

In Ostrava boten die Schweizer Athletinnen und Athleten überzeugende Leistungen: Allen voran die WM-Dritte Mujinga Kambundji, die in ihrem ersten Rennen der Saison über 200 m in 22,85 gleich die Marke von 23 Sekunden durchbrach.

Kambundji gelang in Tschechien eine ausgezeichnete Darbietung. Bei einem Gegenwind von 1,1 m/s lief sie als beste Europäerin auf Platz 3 und liess dabei unter anderen die Niederländerin Dafne Schippers hinter sich. Gewonnen wurde das Rennen von der Amerikanerin Sha’Carri Richardson in 22,35 Sekunden.

Legende: Lässt in Ostrava Dafne Schippers hinter sich Mujinga Kambundji. Keystone

William Reais (LC Zürich) absolvierte die halbe Bahnrunde bei leichtem Gegenwind in 20,69 Sekunden. Der 100-m-Läufer Silvan Wicki lancierte die Saison mit 10,28 Sekunden. Im B-Lauf verblüffte der 400-m-Spezialist Ricky Petrucciani (LC Zürich) in 10,33 Sekunden.