Legende: Ist erst 21-jährig US-Hürdenläuferin Sydney McLaughlin. Reuters

Sydney McLaughlin sorgte an den US-Trials in Eugene am Sonntag für das Highlight schlechthin. Die erst 21-jährige Athletin senkte den Weltrekord über 400 m Hürden auf 51,90 Sekunden.

McLaughlin schaffte das Kunststück nach einem hart umkämpften Duell mit Dalilah Muhammad, der bisherigen Rekordhalterin. Letztere hatte im WM-Final von Doha 2019 McLaughlin noch um 7 Hundertstel bezwungen und den Weltrekord auf 52,16 Sekunden gedrückt.

Bereits mit 16 Jahren bei Olympia

Als WM-4. hatte in diesem Lauf Léa Sprunger in 54,06 den Schweizer Rekord an sich gerissen. McLaughlin gehört einer anderen Generation als Sprunger an. Die Athletin aus dem Bundesstaat New Jersey ist erst 21-jährig. Bereits im Alter von 16 Jahren qualifizierte sie sich für die Olympischen Spiele in Rio 2016.