Die 21-jährige Freiburgerin unterbietet in Bydgoszcz (POL) über 800 m ihren eigenen Schweizer Rekord um 51 Hundertstel.

Legende: Daumen nach oben Audrey Werro, hier an der Leichtathletik-Team-Europameisterschaft 2023. imago images/BEAUTIFUL SPORTS/Olaf Rellisch

Audrey Werro hat in Polen ihren eigenen Schweizer Rekord verbessert. Im Final über 800 m sicherte sie sich in 1:57,25 Minuten den Sieg. Damit erzielte die 21-jährige Athletin die zweitbeste Leistung des Jahres über diese Distanz. Nur die Äthiopierin Tsige Duguma lief in dieser Saison schneller über die doppelte Bahnrunde (1:56,64).

Eigener Rekord hielt nicht lange

Mit dieser Zeit verbesserte Werro ihre bisherige Bestmarke von 1:57,76 um nicht weniger als 51 Hundertstel. Diese hatte sie im Herbst 2024 beim Galà dei Castelli in Bellinzona aufgestellt und sich damals den Landesrekord gesichert.

Auch für Lore Hoffmann verlief der Wettkampf positiv. Die Walliserin klassierte sich in 2:00,33 Minuten auf dem guten vierten Platz.