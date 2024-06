Beim 200-m-Lauf der Frauen setzt es an den US-Trials in Eugene eine Überraschung ab.

Legende: Des Einen Freud ... Während sich die Konkurrenz freut, bleibt Sha'Carri Richardson enttäuscht zurück. imago images/USA TODAY Network

Sha'Carri Richardson, die über 100 m an den US-Trials in Eugene noch triumphiert hat, verpasst über 200 m den Startplatz für die Olympischen Spiele in Paris. Die 100-m-Weltmeisterin von Budapest 2023 musste sich in einem hochstehenden Rennen mit Platz 4 begnügen.

22,16 Sekunden reichten der WM-Dritten nicht, um in gut einem Monat in Paris über die halbe Bahnrunde starten zu dürfen.

Lyles siegt über 200 m

Das Rennen zeigte, was Mujinga Kambundji, die WM-Dritte von Doha 2019, erwarten wird. Gabby Thomas in 21,81 Sekunden, Brittany Brown (21,90) und McKenzie Long (21,91) blieben klar unter dem Schweizer Rekord der Bernerin (22,05) – ihre Bestzeit hatte sie auch in Eugene anlässlich der WM 2022 gelaufen.

Noah Lyles hingegen liess über 200 m nichts anbrennen. Der 26-Jährige siegte in der Jahresweltbestzeit von 19,53 Sekunden, nachdem er bereits über 100 m gewonnen hatte. In Paris hat er damit mehrere Chancen auf sein erstes Olympia-Gold.