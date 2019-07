Das Stadion bei der Athletissima ist in die Jahre gekommen. Das bringt einige Herausforderungen mit sich.

Pontaise in Lausanne: Von der Zeit überholt

Am Freitagabend (ab 20:05 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App) trifft sich in Lausanne die Weltelite der Leichtathletik im Rahmen der Diamond League. Die Bezeichnung «Weltklasse» verdient dabei aber eines nicht: das Stadion.

Die Pontaise stammt aus dem Jahr 1954 und lässt demnach viele Wünsche offen. Was das für die Organisatoren der Athletissima bedeutet und wie es in Zukunft weitergehen könnte, erfahren Sie in obenstehendem Audio-Beitrag.