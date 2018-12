Der Leichtathletik-Weltverband IAAF setzt seinen harten Kurs fort und hält an der Sperre der russischen Athleten fest. Das Council sieht nach der Aufdeckung des Doping-Skandals weiterhin nicht alle Bedingungen für eine Rückkehr in den Weltsport erfüllt, wie es am Dienstag mitteilte. Dies trotz der Wiederaufnahme der russischen Anti-Doping-Agentur Rusada durch die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada). Der Ausschluss hält nun bereits seit November 2015 an.

Die Vergabe der WM 2023 war ein weiteres Traktandum, dabei kam Budapest zum Handkuss. Die Donau-Stadt war 1998 schon EM-Schauplatz. Nun darf die ungarische Metropole auch seine Feuertaufe als Gastgeber einer Leichtathletik-Weltmeisterschaft feiern. Somit werden die Titelkämpfe dannzumal auf den alten Kontinent zurückkehren. Im letzten Sommer war zwar London der Ausrichter. Doch die nächsten beiden Weltmeisterschaften werden ausserhalb von Europa stattfinden: 2019 in Doha (Katar) sowie 2021 in Eugene (USA).