Legende: Könnte das Saisonhighlight verpassen Christian Coleman. Reuters/Archiv

Wie die britische Zeitung Daily Mail berichtet, soll Christian Coleman innerhalb von zwölf Monaten drei Dopingkontrollen verpasst haben. Das könnte eine Sperre von bis zu zwei Jahren nach sich ziehen.

Anwälte fechten Entscheid an

Die amerikanische Anti-Doping-Agentur USADA soll bereits ein Verfahren eingeleitet haben. Jedoch sollen Colemans Anwälte einen «Missed Test» anfechten. Die Athleten müssen gemäss den Anti-Doping-Richtlinien für jeden Tag ihre Aufenthaltsorte angeben, um für eine unangemeldete Kontrolle zur Verfügung zu stehen.

Der Amerikaner ist mit einer Saison-Bestmarke von 9,81 Sekunden der grosse Favorit auf den WM-Sieg über 100 m in Doha Ende September. Vor zwei Jahren gewann er hinter Justin Gatlin aber vor Weltrekordhalter Usain Bolt WM-Silber.

Coleman sollte ursprünglich am vergangenen Sonntag in Birmingham an den Start gehen, sagte aber zwei Tage vorher wegen «Komplikationen nach dem Training» ab und verwies auf sein grosses Ziel bei der WM. Dort will er über 100, 200 und 4 x 100 Meter starten.