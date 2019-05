In Doha beginnt am Freitag die Freiluft-Saison der Leichtathleten. Sarah Atcho ist dort erstmals dabei.

Atcho: Vieles neu in der neuen Saison

Das Meeting in Doha bedeutet für Sarah Atcho Neuland. Erstmals wird die Waadtländerin ausserhalb der Schweiz an einem Anlass der Diamond-League-Serie antreten. Es soll der Startschuss in eine erfolgreiche Saison werden.

Von Doha reist Atcho direkt weiter nach Japan. In Yokohama startet die 23-Jährige mit der 4x400-m-Staffel am 11. und 12. Mai an den World Relays. Mit den Teamkolleginnen Yasmin Giger, Cornelia Halbheer, Fanette Humair, Léa Sprunger und Veronica Vancardo ist die WM-Qualifikation das Ziel. Daneben freut sich Atcho aber auch auf die asiatische Kultur in Japan.

Um sich neue Impulse für die Saison zu holen, änderte Atcho einiges. So verlegte die 23-Jährige ihre Basis von Lausanne nach St. Gallen. Mit neuen Trainingskolleginnen und Trainern erhofft sie sich einen weiteren Schritt nach vorne. Und auch ein gutes Abschneiden an der WM, die im Herbst dort stattfinden wird, wo für Atcho 2019 alles beginnt: in Doha.