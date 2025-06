Wenn Angelica Moser nach Rom reist, begleiten die 27-Jährige gemischte Gefühle. Einerseits hat sie sich im letzten Jahr in der italienischen Hauptstadt sensationell zur Europameisterin gekürt.

Andererseits waren die Resultate in der Diamond League am selben Ort bisher überschaubar. Dreimal ist sie angetreten, zweimal resultierte ein 8. Rang.

Wieder bereit nach Verletzung

Das soll in diesem Jahr anders werden. Die positiven Erinnerungen an den Europameistertitel sollen helfen: «Das gibt Energie und Schwung.»

Nach dem auskurierten Bänderriss im linken Fuss scheint die Stabhochspringerin bereit zu sein. Im letzten Wettkampf in Gräfelfing (GER) sprang sie auf 4,73 Meter.

Joseph in Form

Auch Hürdenläufer Jason Joseph hat zuletzt beim nationalen Auffahrts-Meeting in Langenthal aufhorchen lassen. Er lief die 110 m Hürden in 13,22 Sekunden, so schnell war der 26-Jährige in der gesamten letzten Saison nicht.

«Jetzt gilt es, darauf aufzubauen», meint Joseph. Aufbauen kann er auch auf dem Resultat vom letzten Jahr, als der Baselbieter EM-Bronze holte.