Dominic Lobalu nimmt in St. Gallen erstmals an den Schweizer Meisterschaften teil. Unweit von seinem Zuhause ist er über 3000 m der Favorit auf Gold.

Seit September 2023 startet Dominic Lobalu unter Schweizer Flagge und ist auf nationaler Ebene titel- und rekordberechtigt. Am Wochenende darf er nun erstmals auch an Schweizer Hallen-Meisterschaften teilnehmen. Er wird am Sonntag über 3000 m starten und ist in diesem Rennen klar der Topfavorit – alles andere als sein erster Titel als Schweizer Meister wäre eine Überraschung.

Für Lobalu, der seit 2019 in der Ostschweiz wohnt, werden die nationalen Titelkämpfe in St. Gallen zum Heimspiel. In 15 Minuten sei er mit dem Bus am Austragungsort. Das sieht er als Vorteil: «Ich kann zuhause schlafen und frühstücken.» Lobalu will der Schweiz auch etwas zurückgeben. Er sei von so vielen Leuten immer unterstützt worden. Mit einer Medaille könne er nun «Danke» sagen.

Olympiateilnahme unwahrscheinlich

An internationalen Wettkämpfen wie Weltmeisterschaften oder auch Olympischen Spielen ist Lobalu noch nicht startberechtigt. Ein Gesuch von Swiss Athletics, dass der 25-Jährige bereits ab sofort und nicht erst ab 2026 für die Schweiz starten darf, ist beim Weltverband noch hängig. Ein Start von Lobalu im Sommer an Olympia in Paris ist deshalb momentan unwahrscheinlich.

Trotzdem trainiert Lobalu, um für den Fall der Fälle gewappnet zu sein. «Wenn etwas passiert, ist es gut, wenn ich bereit bin», erklärt er. Zusammen mit seinem Trainer habe er einen guten Plan für den Sommer entwickelt. Die Form stimmt momentan, aber er sagt: «Ich möchte immer noch schneller werden.» Eine nächste Chance dafür erhält er am Sonntag, wenn er wohl zu seinem ersten Schweizer Meistertitel rennen wird.