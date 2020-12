Julien Wanders legte in Valencia die Halbmarathon-Distanz zum 2. Mal in seiner Karriere unter einer Stunde zurück. Der Genfer kam nach 59:55 Minuten ins Ziel. Wanders blieb bloss um 42 Sekunden über dem eigenen Europarekord aus dem Februar 2019.

Die Leistung vom Sonntag ist beachtlich, denn der Romand hatte sich nicht spezifisch auf dieses Rennen vorbereitet. Wanders wurde in Spanien erstmals von seinem neuen Trainer Renato Canova begleitet. Der 75-jährige Italiener lebt wie der 24-jährige Genfer mehrheitlich in Kenia.

4 Läufer unter alter Weltrekordmarke

In einem historisch schnellen Rennen stellte der Kenianer Kibiwott Kandie einen Halbmarathon-Weltrekord auf. Der 24-Jährige blieb in 57:32 Minuten gleich 29 Sekunden unter der bisherigen Bestmarke seines Landsmannes Geoffrey Kamworor, der diese vor etwas mehr als einem Jahr in Kopenhagen gesetzt hatte. Insgesamt blieben in Valencia 4 Läufer unter dem alten Weltrekord.