Just auf die WM ist Stabhochspringerin Angelica Moser in Form. Zuerst steht noch ein Wettkampf vor ihrer Haustür an.

Lediglich einmal durfte Angelica Moser bei der Athletissima in Lausanne antreten, ehe das Stabhochspringen der Frauen wegen Starkregens abgebrochen wurde. Starkregen war auch für den Donnerstag in Zürich angekündigt, weswegen der Stabhochsprung-Wettbewerb der Frauen kurzerhand auf den Mittwoch vorgezogen wurde und nun auf dem Sechseläutenplatz stattfindet.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Events von Weltklasse Zürich am Mittwoch und Donnerstag können Sie live bei SRF verfolgen: Mittwoch: Stabhochsprung der Frauen ab 14:30 Uhr im Livestream

Mittwoch: Stabhochsprung und Weitsprung der Männer ab 17:30 Uhr auf SRF zwei

Donnerstag: Das Diamond-League-Meeting ab 18:30 Uhr auf SRF zwei

Rechtzeitig in Form gekommen

Danach ist die Saison nicht zu Ende, das Highlight folgt noch: die WM vom 13. bis 21. September in Tokio. «Es ist ein Traum, dort eine Medaille zu gewinnen», blickt Moser voraus. Den Traum unterstrich sie mit einer Topleistung an der Schweizer Meisterschaften: 4,80 Meter, Saisonbestleistung. Genau zur richtigen Zeit sei diese Leistung gekommen, meint Moser.

Vor der WM steht aber noch Mosers Heimwettkampf an: «Ich muss nicht ins Hotel gehen, kann mit dem Zug zum Wettkampf fahren», freut sie sich. Ausserdem kämen – trotz der kurzfristigen Verschiebung – viele Freunde und Verwandte auf den Sechseläutenplatz. Es ist angerichtet für einen Exploit Mosers.