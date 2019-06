Der Leichtathletik-Weltverband ändert nach den Weltmeisterschaften im Oktober in Doha seinen Namen. Die bisherige IAAF heisst künftig World Athletics. Die neue Bezeichnung stehe für die Erneuerung des Verbandes in den vergangenen vier Jahren und soll ein «moderneres, kreativeres und positiveres Bild der Sportart zeigen», teilte die IAAF am Sonntag mit.