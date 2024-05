In allen Staffel-Disziplinen werden bei Olympia in Paris jeweils 16 Nationen am Start sein. Nicht weniger als 14 dieser begehrten Startplätze pro Event werden am Wochenende an den World Relays auf den Bahamas vergeben. Will heissen: 70 Olympia-Startplätze liegen in Nassau bereit.

Um 4 dieser Tickets kämpfen auch Schweizer Quartette. In den Disziplinen 4x100 m Frauen, 4x100 m Männer, 4x400 m Frauen und 4x400 m Mixed schickt Swiss Athletics Staffeln ins Rennen. Die Konkurrenz ist aber gross: Zwischen 27 und 32 Quartette sind pro Disziplin gemeldet.

Auch das Format ist speziell: Die beiden Erstplatzierten der jeweils 4 Vorläufe haben das Olympia-Ticket im Sack. Für alle anderen liegen in der «Repechage Round» je 6 weitere Startplätze bereit.

03:41 Video Haas: «Wir haben hier Trials in einem neuen Format» Aus Sport-Clip vom 03.05.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 41 Sekunden.

Das Schweizer Aushängeschild ist nach wie vor die Frauen-Sprint-Staffel. Salomé Kora ist zuversichtlich und sagt: «Wir sind noch nie so gut in die Saison gestartet.» Das Trainingslager auf Curaçao sei optimal verlaufen.

Teamleaderin Mujinga Kambundji fehlt in Nassau. Sie verstärkt das Team erst in Paris – sollte die Schweiz das Olympia-Ticket lösen.