Am Vortag hatten die Schweizer Staffeln mit dem verpassten Einzug in die Finals das vorzeitige Ticket für die Olympischen Spiele noch verpasst. Die zweite Chance, die sogenannte Repechage-Runde, nutzten die Auswahlen von Swiss Athletics jedoch vorzüglich.

Allen voran die Mixed-Staffel über 4x400 m: Das Quartett um Ricky Petrucciani, Annina Fahr, Lionel Spitz und Giulia Senn brillierte in 3:14:12 Minuten mit einem Schweizer Rekord und durfte sich als Zweiter seiner Serie über die Olympiaqualifikation freuen. Damit ist das Team nach der WM 2023 in Budapest zum zweiten Mal an einem Grossanlass dabei.

Bereits zum vierten Mal in Folge tritt die 4x-100m-Staffel der Frauen an Olympischen Spielen an. Géraldine Frey, Salomé Kora, Léonie Pointet und Sarah Atcho-Jaquier erreichten in Nassau ebenso den geforderten 2. Platz, wie die 4x-400m-Staffel der Frauen. Das Team um Lena Wernli, Fahr, Julia Niederberger und Giulia Senn holte sich den Fixplatz dank einem phänomenalen Schlussspurt von Schlussläuferin Senn.

Noch eine Chance für die Männerstaffel

Pech bekundete hingegen die 4x-100m-Staffel der Männer. Das Team mit Enrico Güntert, der im Vergleich zum Vortag Pascal Mancini ersetzte, Timothé Mumenthaler, Felix Svensson und William Reais kam in 38,65 Sekunden ins Ziel und war damit eine Zehntelsekunde langsamer als im Vorlauf. Dies sollte den Unterschied machen. Im Kampf um Platz 2 in der Repechage-Runde blieb die Schweiz um mickrige 5 Tausendstel hinter Liberia.

In Nassau wurden 14 der 16 Startplätze für die Sommerspiele in Paris vergeben. Die geschlagene Männerstaffel hat noch die Chance, sich via Bestenliste zu qualifizieren. Dort liegt die Schweiz derzeit auf Rang 3 der noch nicht qualifizierten Nationen.