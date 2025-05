Die beiden Frauen-Staffeln haben an den World Relays im chinesischen Guangzhou für positive Schlagzeilen gesorgt. Sowohl die Sprint- als auch die 4x400-m-Staffel sicherten der Schweiz das Ticket für die Weltmeisterschaften im September in Tokio.

Melissa Gutschmidt, Céline Bürgi, Léonie Pointet und Emma van Camp liefen über 4x100 m in ihrer Serie mit einer Zeit von 43,35 s hinter China auf den 2. Platz. Damit qualifizierte sich das Sprint-Quartett im 2. Anlauf für die WM, die erste Chance hatten Gutschmidt und Co. am Samstag nach einer verpatzten Stabübergabe noch ausgelassen.

Legende: Erfolgreich mit der Schweizer Sprintstaffel Melissa Gutschmidt. Keystone/Michael Buholzer (Archiv)

Rang 3 reicht für 400-m-Quartett

Auch die vier Läuferinnen über 4x400 m waren in der sogenannten «Repechage», was einem Hoffnungslauf gleichkommt, erfolgreich. Julia Niederberger, Salome Hüsler, Karin Disch und Annina Fahr belegten hinter Irland und Australien Rang 3, welcher gerade noch zur WM-Teilnahme berechtigt. Es ist davon auszugehen, dass die beiden Staffeln in Tokio in anderer Besetzung antreten werden.